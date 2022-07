Prime Video avrà presto una nuova interfaccia, il look ricorda quello di Netflix

Prime Video introdurrà presto una nuova interfaccia dal look pulito e, almeno apparentemente, sembra più funzionale e semplice da navigare di quella attuale.

Tempo di grandi cambiamenti per Prime Video, la piattaforma per lo streaming on-demand di Amazon. Prime Video introdurrà presto una nuova interfaccia dal look pulito e, almeno apparentemente, sembra più funzionale e semplice da navigare di quella attuale.

Prime Video negli anni si è costruito un pubblico di spettatori fedelissimi, colpiti dal ricco catalogo di contenuti – tra cui molti cult e chicche introvabili nei servizi della concorrenza – e dal sempre più vasto arsenale di film e serie TV originali Amazon. Ma i contenuti non sono tutto, serve anche un ‘contenitore’ piacevole alla vista e facile da usare. E forse proprio questa era una delle note dolenti del servizio di Amazon. Finalmente le cose stanno per cambiare.

Un portavoce di Amazon ha spiegato che la nuova interfaccia risponde prevalentemente ad un’unica esigenza: “rendere l’esperienza d’uso meno impegnativa ed opprimente” per i clienti. Insomma, parola d’ordine semplicità.

Che Amazon si sia ispirata un pochino a Netflix è evidente. Così sull’app adesso troviamo una barra di navigazione posizionata a sinistra dello schermo. Nella nuova barra verticale troviamo una sezione dedicata alla home page, un comando per accedere al catalogo e quindi altrettanti comandi per visionare i contenuti in pagamento e i film già noleggiati o acquistati.

La homepage ora si aprirà sempre con la nuova sezione dedicata ai 10 contenuti più visti su Prime Video, proprio come avviene già su Netflix. L’interfaccia si aggiorna anche con nuove sezioni e sotto-sezioni, dedicate ai generi di nicchia. Tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento (e quindi non inclusi negli abbonamenti a parte, i cosiddetti channel) saranno indicati da una spunta blu.

La nuova interfaccia farà il suo debutto sui dispositivi Android entro le prossime due settimane. Seguiranno le console, smart tv, set-top box e dongle bari. Bisognerà aspettare un pochino di più – si parla di qualche mese – per vederla sui dispositivi Apple.

Un video mostra nei dettagli il funzionamento della nuova interfaccia: