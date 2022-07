MacBook Air con M2 mostra tutti i suoi segreti nel video teardown

Il canale YouTube Max Tech ha da poco approfondito in un video teardown i nuovi MacBook Air dall’interno, mostrando di conseguenza da vicino quanto la compagnia di Cupertino ha realizzato con i notebook in questione, i quali sono ritornati sul mercato grazie ai nuovi SoC M2.

Parliamo di un prodotto che sta venendo particolarmente apprezzato, con il video in questione, che potete ammirare qui di seguito, che mostra la batteria da 52,6 watt orari, migliorata rispetto a quella da 49,9 watt orari dello scorso modello, seppur si parli in ogni caso di 18 ore di autonomia per quel che concerne entrambi i device.

Viene finalmente mostrato da vicino il nuovo chip M2, il quale si presenta con un taglio di memoria da 256 GB con un singolo chip NAND, il quale è in grado di fornire dal 30% al 50% risultati meno sorprendenti rispetto agli SSD degli scorsi modelli con gli stessi tagli di memoria.

Come di consueto i video teardown mostrano molti dettagli sui device e su come il colosso ha assemblato i suoi gioiellini, ma è bene sconsigliare il tutto per gli utenti a casa, considerando infatti che una mano poco esperta potrebbe finire per danneggiare i computer, rendendoli inutilizzabili o creando dei problemi di ogni tipo.