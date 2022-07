Lightyear – La vera storia di Buzz arriva il 3 agosto su Disney+

Disney ha annunciato la data di distribuzione sulla piattaforma streaming Disney+ di Lightyear – La Vera Storia di Buzz, film d’animazione che arriverà il 3 agosto. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo teaser del lungometraggio.

Qui sotto trovate il teaser di Lightyear – La Vera Storia di Buzz con l’annuncio dell’uscita su Disney+ il 3 agosto.

Get ready to blast off with Disney and Pixar’s #Lightyear streaming August 3 only on @DisneyPlus. 🚀💫 pic.twitter.com/iiXGgbcJvE

— Pixar's Lightyear (@PixarsLightyear) July 19, 2022