LEGO Atari 2600: la console ora è in mattoncini, disponibile a partire dal 1 agosto

LEGO ha annunciato un nuovo set dedicato all’iconico Atari 2600, la console per videogiochi che ha segnato un’era. Il box comprende 2.532 pezzi. Non è la prima volta che una console vintage riceve il ‘trattamento LEGO’.

La replica in mattoncini della console Atari 2600 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 1 agosto, ad un prezzo di 239,99 euro. Proprio in occasione del cinquantesimo anniversario della Atari.

È semplicemente un set meraviglioso. La console viene riproposta praticamente in scala 1:1. Troviamo tre cartucce con alcuni dei videogiochi che hanno reso immortale il marchio Atari: Centipede, Asteroids e Adventure (che è considerato il primo videogioco ad aver incluso un easter egg).

Troviamo anche una replica del controller, mentre questa volta – a differenza di quanto incluso nel set dedicato alla NES – non troviamo anche una replica di una TV vintage. Poco importa, perché la console può essere aperta per rivelare uno stupendo diorama di una stanza ‘nerd’ degli anni ’80. Insomma, una chicca davvero stupenda.

Oltre alle tre cartucce dei videogiochi – che possono essere inserite nello slot della console -, troviamo anche tre graziosi diorami che rappresentano i tre cult.

L’Atari 2600 è uno dei regali più memorabili che abbia ricevuto da bambino. Ecco perché mettere assieme queste due icone, Lego e Atari, è stata per me un’esperienza incredibile. È un set strepitoso. Speriamo che costruire questa classica console ti possa riportare a quei giorni felici della tua infanzia, quando una manciata di pixel significavano un mondo ricco di avventure

ha commentato Chris McVeigh, senior designer della LEGO.