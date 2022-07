House of the Dragon: lo showrunner paragona i Targaryen agli Jedi

House of the Dragon riporterà gli appassionati all’interno dell’universo narrativo di Game of Thrones, e lo showrunner della serie TV, Ryan Condal, durante un dietro le quinte ha voluto fare un paragone chiamando in causa un altro franchise molto amato. Condal ha paragonato i Targaryen agli Jedi presenti nella trilogia prequel di Star Wars.

Ecco le sue parole:

Sono stato un fan dei libri per circa vent’anni, e sono stato chiaramente un appassionato della serie TV, ho seguito ogni episodio il giorno stesso della messa in onda. Non si può non seguire Game of Thrones, è come i Beatles. Ho cercato di lavorare a questo show facendo ciò che avrei voluto vedere da appassionato, e sono molto contento del risultato che ne è uscito fuori. I Targaryen sono come gli Jedi di Star Wars, quando si parlava di loro nell’epoca in cui erano in tanti e potentissimi, e tutti volevano vederli in quel contesto. E adesso anche all’Interno dell’universo di Game of Thrones ci sarà questa cosa.

House of the Dragon, l’attesissima serie HBO, debutterà su Sky e in streaming su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda della TV via cavo americana, in tutti i territori in cui Sky è presente.