God of War Ragnarok doveva uscire lo stesso giorno di Starfield, secondo Schreier

La data d’uscita di God of War Ragnarok doveva essere la stessa di Starfield. O almeno questo è ciò che pensa Jason Schreier che è intervenuto sul forum di ResetEra per esprimere la sua opinione al riguardo. Secondo il noto giornalista ed insider, inizialmente la data di lancio doveva essere la stessa prevista per Starfield, ossia l’11 novembre. Secondo le sue fonti, però, la data sarebbe poi stata improvvisamente cambiata.

Successivamente all’annuncio (della data di God of War Ragnarok), mi è stato detto che la data di uscita era effettivamente l’11/11/22 e che all’improvviso è stata cambiata al 9/11/22: per questo motivo l’annuncio è stato rimandato dal 30 giugno alla settimana successiva. Non sono sicuro al 100% perché abbiamo cambiato data. Penso che sia una questione logistica più che qualcosa legato a Starfield.

Secondo Schreier dunque lo slittamento del reveal della data d’uscita sarebbe stato causato proprio da questa repentina decisione, sottolineando che secondo lui il cambio della data non c’entra nulla con Starfield.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile in diverse edizioni, Launch Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition e Jötnar Edition e che l’upgrade alla versione PS5 sarà a pagamento per chi acquista la versione PS4 standard del gioco. Tutte le altre edizioni del titolo, invece, conterranno entrambe le versioni di Ragnarök in modo totalmente gratuito.

God of War Ragnarok sarà disponibile sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.