Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: la storia avrà qualcosa di “strano”, suggerisce Kitase

Stando a quanto dichiarato in una recente intervista da Yoshinori Kitase, la storia di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion avrà qualcosa di “strano” che potrebbe sorprendere chi ha giocato al remake di FF7. Kitase ha ribadito che la storia sarà praticamente la stessa di quella dell’originale titolo uscito su PSP nel 2007, lasciando però intendere che ad un certo punto i giocatori potrebbero notare la presenza di qualcosa di strano.

Info about Crisis Core FF7 Reunion (cont):

-Game is fully voiced, graphics are all updated to HD

-Summons and magic will have shortcuts you can use

-Combos will also be easier to create

-DMW will happen automatically without needing to stop everything mid-battle pic.twitter.com/zZJ4vlRd22

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 17, 2022