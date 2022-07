Creature fossili: alcune risalgono a 500 milioni di anni fa

In un deposito paleontologico del Canada sono stati rinvenuti oltre 80 fossili di esseri con tre occhi e

cervelli veramente ben conservati. Essi risalgono a 500 milioni di anni fa, ma sembrano morti ieri, per il loro perfetto stato di conservazione. A fare il ritrovamento due scienziati dell’Università di Toronto, Joseph

Moysiuk e Jean Bernard Caron.

I due studiosi li hanno descritti come fossili appartenenti a invertebrati dell’ordine dei Radiodonti e alla

classe dei Dinocaridi. Le indagini sono state concentrate su 270 esemplari di Stanleycaris hirpex fossilizzati

risalenti al Cambriano. Tali animali sono strani, tra i più bizzarri, inoltre, imparentati con gli attuali insetti e

ragni. In più di 80 di tali fossili gli occhi e i cervelli erano perfettamente conservati.

Sebbene i cervelli fossilizzati del periodo Cambriano non siano nuovi, questa scoperta si distingue per la sorprendente qualità della conservazione e il gran numero di esemplari. Possiamo persino distinguere dettagli fini come i centri dell’elaborazione visiva che servono i grandi occhi e le tracce di nervi che entrano nelle appendici. I dettagli sono così chiari che è come se stessimo guardando un animale morto ieri.