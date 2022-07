Yu Yu Hakusho: primi character poster per il live action Netflix

Netflix prosegue nella sua opera di trasformazione in live action di alcuni dei manga più famosi: ora è la volta di presentare le prime immagini (nello specifico, alcuni character poster) di Yu Yu Hakusho, classico degli anni ’90 qui riproposto con attori in carne e ossa.

Tre i poster finora presentati: uno generico per i quattro eroi principali (Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama e Hiei) e due dedicati agli attori finora rivelati per Yusuke e Kuwabara, Takumi Kawamura e Jun Shison. La serie, diretta da Sho Tsukikawa, arriverà sugli schermi il prossimo anno.

Originariamente pubblicato dal 1990 per quattro anni sul Weekly Shonen Jump (edito da Shueisha all’interno della collana Jump Comics), Yu degli spettri (come è conosciuto nel nostro paese) è stato poi adattato diventando una serie anime andata in onda in Giappone tra il 1992 e il 1995, e disponibile per la visione anche su Netflix.

Protagonista della storia è Yusuke Urameshi, un liceale che trascorre il tempo passando da una rissa all’altra. Un giorno però muore nel tentativo di proteggere un bambino durante un incidente. Mentre deve affrontare la vista dall’alto del proprio cadavere, una donna di nome Botan, sedicente guida del mondo dell’aldilà, gli comunica la cruda realtà dei fatti: nessuno si aspettava che un teppista come Yusuke perisse compiendo un gesto di bontà e per lui non c’è posto né in paradiso né all’inferno. Così gli viene data la possibilità di ritornare in vita e dopo aver superato una prova diventa un detective del mondo spirituale, restando da subito implicato in un mistero che coinvolge l’universo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

Leggi anche: