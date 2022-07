Xbox Game Pass luglio 2022: annunciati i giochi gratis della seconda metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di luglio 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla seconda metà del mese e che andranno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. L’elenco include diversi titoli molto apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, come Inside e Watch Dogs 2.

Vediamo dunque i giochi che saranno disponibili su Xbox Games Pass nella seconda metà di luglio 2022:

As Dusk Falls – Cloud, console e PC – 19 luglio

Ashes of the Singularity: Escalation – PC – ID@Xbox – 19 luglio

Watch Dogs 2 – Cloud, console e PC) – 19 luglio

MotoGP 22 – Cloud, console e PC – 21 luglio

Torment: Tides of Numenera – Cloud e console – 21 luglio

Inside – Cloud, console e PC – ID@Xbox – 29 luglio

Tra i titoli più interessanti in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, oltre a Watch Dog 2 e all’imperdibile perla Inside, troviamo anche As Dusk Falls, la nuova avventura narrativa in uscita domani, 19 luglio e sviluppata da Interior/Night, team composto in gran parte da sviluppatori provenienti da Quantic Dream.

Contraddistinto da un peculiare stile artistico che miscela ambienti 3D ad illustrazioni in 2D, As Dusk Falls racconta le vite intricate di due famiglie nel corso di trent’anni. A partire dal 1998 con una rapina andata storta, le vite dei personaggi dipenderanno dalle scelte che faremo. Ogni famiglia ha dei segreti, ogni segreto ha un prezzo.