Toyota Crown: lusso e prestazioni top, la nuova gamme arriverà anche in Europa?

Toyota Crown è la nuova gamma di veicoli premium del produttore giapponese. Si parte da quattro auto, ma l'Europa non sembra essere nei piani di Toyota al momento.

18—Lug—2022 / 10:48 AM

Toyota ha presentato una nuova gamma di veicoli denominata ‘Crown‘. Un nuovo marchio che racchiuderà il meglio dell’offerta del produttore giapponese: fascia premium, con interni caratterizzati da un lusso non dissimile da quello che ci si aspetta sulle Lexus, e ovviamente prestazioni di tutto rispetto.

Per il momento saranno quattro i veicoli venduti usando il marchio Crown. Una berlina, un SUV, un crossover e una compatta sportiva. Verranno messi in vendita in 40 mercati, ma al momento l’Europa è stata esclusa dall’operazione.

Toyota ha scelto un linguaggio del design piuttosto distante da quello adottato sui suoi modelli tradizionali. Le auto della linea Crown hanno una personalità estremamente aggressiva, resa tale dai gruppi ottici estremamente sottili e affilati e dalla mascherina della calandra.

Tutti e quattro i modelli poggiano sullo stesso pianale, una piattaforma derivata dalla TNGA. Le Toyota Crown saranno disponibili in due diverse motorizzazioni, entrambe ibride. Un 2.4 Turbo benzina con due unità elettriche, e quindi un motore 2.5 a benzina a ciclo Atkinson con unità elettrica interna alla trasmissione – che abbiamo già visto sul Toyota RAV4.

Gli interni dei veicoli sono lussuosi e restituiscono un feeling premium. Troviamo ovviamente schermi infotaniment spaziosi e in linea con gli attuali standard del mercato, mentre sul fronte della sicurezza ogni veicolo Toyota Crown potrà contare sul pacchetto Safety Sense, con tutti gli ADAS avanzati di ultima generazione di Toyota.