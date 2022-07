Stray: ecco i veri gatti a cui è ispirato il protagonista

Blue Twelve Studio presenta i veri gatti a cui si ispira il dolce felino protagonista di Stray. Con un post pubblicato sul PlayStation Blog gli sviluppatori hanno voluto presentare ai giocatori i tre gatti che hanno ispirato le movenze e l’aspetto del protagonista del gioco. Ecco Murtaugh, Oscar e Jun.

Dal punto di vista estetico, il protagonista di Stray si ispira alle fattezze di Murtaugh, un gatto randagio trovato nelle strade vicino alla città di Montpellier, in Francia, e soprannominato affettuosamente “il boss” dal team.

Murtaugh è stato di enorme aiuto durante l’intera fase di sviluppo. Il team sin dall’inizio non mirava a una rappresentazione precisa al 100%, ma voleva comunque avere un protagonista che sembrasse davvero credibile, soprattutto agli occhi di chi già possiede gatti ed è abituato a vederli ogni giorno. Per gli sviluppatori era fondamentale riuscire più che altro a catturare la grazia, la vivacità e la giocosità dei gatti.

Sebbene la dolcezza e l’eleganza di Martaugh siano stati fondamentali per il team, è ad Oscar che si devono le accurate movenze del felino protagonista. Oscar, infatti, si è prestato per mostrare agli animatori come realizzare movimenti dinamici e convincenti dal punto di vista del gameplay.

Infine, c’è Jun: il generale, il presidente, il comandante e il direttore dello studio, che è stato presente ogni giorno in ufficio per monitorare gli sforzi del team e assicurarsi che tutti lavorassero senza perdere di vista l’obiettivo.

Vi ricordiamo che Stray, l’affascinante avventura felina di Annapurna, sarà disponibile a partire da domani 19 luglio 2022 su PS4, PS5 e PC ed incluso a partire da quella stessa data nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium.