Sky WiFi è il servizio di rete fissa più veloce d’Italia: con 445 Mbps in download batte tutti gli altri

Sky WiFi è il servizio ultrabroadband più veloce d’Italia. A testimoniarlo è Ookla, che ha assegnato all’operatore l’ambito Speedtest Award. Sky WiFi ha fatto il suo debutto nel nostro paese solamente due anni fa. Al lancio era disponibile esclusivamente per gli abbonati al servizio di pay tv, oggi può essere richiesto da tutti i consumatori interessati.

Sky WiFi è il servizio di rete fissa più veloce d’Italia. Ha battuto tutti gli altri servizi sia per prestazioni di download che di upload.

Sky WiFi ha ottenuto uno Speed Score di 100,48, con un ampio distacco sul secondo classificato (distanziato da ben 18 punti). Ookla ha riconosciuto Sky WiFi come il servizio di rete fissa più veloce del nostro paese.

In media, Sky WiFi garantisce una velocità in download di 445 Mbps e in upload di 280 Mbps. Un punteggio eccelente, che pone il servizio al vertice di entrambe le classifiche.