Return to Monkey Island: una clip di dieci secondi mostra l’iconica Melee Island

Return to Monkey Island è tornato a mostrarsi in una nuova clip di dieci secondi pubblicata su Twitter da Dave Grossman. Il brevissimo filmato, che potete visionare nel tweet qui sotto, mostra il nostro temibile pirata Guybrush Threepwood mentre percorre il molo dell‘iconica Melee Island. Sullo sfondo si intravedono una nave maledetta e l’insegna dello storico Scumm Bar che i fan di vecchia data certamente ricorderanno.

New surveillance video for #MonkeyIslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve… @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc — LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022

Il filmato purtroppo non ci offre ulteriori dettagli per quanto concerne puzzle ed interfaccia, ma ci permette di dare un ulteriore sguardo alla nuova Melee Island e alla rinnovata veste grafica che recentemente è stata oggetto di pesanti critiche da parte di quei fan che avrebbero voluto un ritorno alla grafica in pixel art.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island non ha ancora una data d’uscita. L’attesissimo nuovo capitolo della storica serie punta e clicca sarà disponibile entro il 2022 su PC ed in esclusiva console su Nintendo Switch.

