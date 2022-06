Return to Monkey Island: forti critiche per lo stile grafico, Ron Gilbert non commenterà più il gioco

Ron Gilbert ha riferito che non condividerà più aggiornamenti sul suo blog riguardanti Return to Monkey Island per le dure critiche ricevute dai fan.

Dopo il rilascio del nuovo trailer di gameplay di Return to Monkey Island, molti fan storici della serie si sono riversati sui social e sui forum videoludici più frequentati per esprimere la propria delusione riguardo il nuovo stile grafico del gioco. Anche sul blog di Ron Gilbert sono fioccate polemiche ed offese personali, tant’è che il celebre autore si è trovato costretto a chiudere i commenti, con la decisione di non pubblicare più alcun post sul gioco.

Chiuderò i commenti”, ha scritto Ron Gilbert sul suo blog personale “Grumpy Gamer”, La gente sta diventando semplicemente meschina e mi sono trovato a dover cancellare degli attacchi personali. È un gioco fantastico e tutti nel team sono molto orgogliosi di questo. Giocateci o non giocateci ma non rovinatelo per tutti gli altri. Non scriverò più post sul gioco, la gioia della condivisione mi è stata portata via.

La questione ruota fondamentalmente alle forti differenze estetiche che il nuovo capitolo della saga presenta rispetto ai primi storici episodi. In molti avrebbero voluto un ritorno alle origini con una grafica in pixel art che richiamasse lo stile dei capitoli canonici. Lo stile grafico di Return to Monkey Island si è presentato però come molto diverso da quanto ipotizzato e questa scelta evidentemente proprio non è andata giù a molti.

Le polemiche in realtà avevano già preso piede ai tempi del rilascio del primo teaser trailer, con Ron Gilbert che aveva provato a difendere le scelte artistiche fatte dal team, ma alla fine si sono inasprite con l’arrivo del nuovo trailer del Nintendo Direct Mini, fino a sfociare in attacchi personali allo stesso Ron Gilbert.

