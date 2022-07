Nothing Phone (1): occhio alle unità fallate, lo schermo diventa verde

Alcune unità del Nothing Phone (1) sono affette da un grave problema, che ne compromette l’utilizzo. Lo schermo dello smartphone diventerebbe parzialmente verde. Non conosciamo con precisione la gravità del problema. Non è chiaro se si tratti di un problema diffuso, o se al contrario riguardi esclusivamente una piccola porzione delle unità messe in commercio.

Considerato che il Nothing Phone (1) è stato presentato appena una settimana fa e che le testimonianze dei primi clienti delusi sono già considerevoli, verrebbe da pensare che non si tratti di un problema marginale.

Su Twitter diversi utenti hanno condiviso la loro testimonianza. C’è chi ha raccontato di aver notato dei dead pixel – pixel bruciati – già dopo poche ore dopo la prima accensione dello smartphone, e chi, appunto, parla del più comune problema della parte superiore dello schermo che tenderebbe a diventare verdastra, con un effetto molto fastidioso.

Nothing non ha ancora commentato ufficialmente la controversia e non è chiaro cosa debbano fare i tanti utenti che sono incappati nel problema. Se è un problema del software potrebbe essere sufficiente aspettare una patch, mentre se il problema riguarda l’hardware c’è davvero poco che si possa fare: bisogna mandare il telefono in assistenza e sperare nella buona sorte. In assenza di una comunicazione ufficiale della Nothing, gli utenti al momento sono lasciati in balia di loro stessi.