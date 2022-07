Le balenottere comuni si nutrono in gruppo: spettacolo in Antartide

Da oltre 45 anni non si era più visto un gruppo così numeroso di balenottere nutrirsi tutte insieme in Antartide.

18—Lug—2022 / 11:25 AM

Uno spettacolo singolare e pieno di emozione per una specie che era stata data per estinta ai fini del

Novecento. Si tratta di balenottere avvistate nell’emisfero australe dopo più di 45 anni mentre nuotano

nelle acque dell’Antartide. Oltre 100 balenottere comuni australi dal nome scientifico Balaenoptera

physalus quoyi nelle vicinanze dell’isola Elephant nelle acque dell’Antartide. L’ultimo episodio era accaduto nel 1976, quando in Antartide arrivò il divieto alla caccia alle balene.

Il folto gruppo di balenottere nel momento in cui sono state immortalate nel video erano in procinto di

cibarsi. I ricercatori tedeschi hanno stimato il numero di esemplari rimasti al giorno d’oggi. Le balenottere

comuni australi, per dimensioni seconde alle balenottere azzurre, hanno rischiato la loro totale estinzione

dall’Antartide, nel XX secolo. Tra il 1904 e il 1976 oltre 700mila balenottere comuni australi sono state

vittime dei cacciatori di balene.

Le loro popolazioni sono state ridotte fino all’1 o 2%. Stiamo parlando di un paio di mille animali che erano rimasti nell’intero emisfero australe.

Helena Herr, principale autrice della ricerca

Sembra che adesso il pericolo per le balenottere comuni australi sia ormai passato, perché sono in crescita. Secondo gli scienziati ci sono quasi 8mila balenottere comuni in Antartide. Nell’indagine si riporta che la presenza di questi grandi gruppi nell’area in cui sono stati filmati potrebbe:

ripristinare le funzioni dell’ecosistema cruciali per la regolazione del carbonio atmosferico nella regione oceanica più importante del mondo per l’assorbimento di CO di origine antropica.

Il grande gruppo osservato dai ricercatori è un segnale di grande speranza per salvare questi meravigliosi giganti del mare e il loro habitat.