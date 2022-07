Instagram permetterà di acquistare oggetti direttamente in chat

La piattaforma di Instagram, come di recente annunciato in via ufficiale, permetterà agli utenti di procedere con gli acquisti direttamente in chat.

Non mancano per fortuna le occasioni in cui i proprietari di alcune specifiche applicazioni decidono di aggiornare i propri software al fine di migliorare la vita dei creatori di contenuti, ed è questo il caso che riguarda un recente nuovo aggiornamento della piattaforma di Instagram.

Si parla nello specifico di un update che riguarda la vendita dei prodotti utilizzano la piattaforma, con adesso la possibilità di procedere con vendite e acquisto direttamente da un chat con qualunque altro utente senza che serva lasciare quest’ultima, avendo modo di gestire di conseguenza il tutto solamente fra un messaggio e l’altro.

Ovviamente, resta la necessità di sfruttare Meta Pay, con il tutto che in ogni caso resta decisamente più utile per gli utenti, che magari hanno modo di pagare per dei contenuti personalizzati sulle magliette con i venditori in maniera molto più comoda e veloce.

Il tutto non fa che continuare una scia di novità del colosso che si è già vista per quel che concerne diversi ambiti, a partire proprio dalla piattaforma di WhatsApp, la quale di volta in volta migliora nettamente nel settore del business online, con sempre più novità che risulta possibile sfruttare.