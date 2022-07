Il Mostro dei Mari: l’affascinante candid camera balneare organizzata da Netflix per il lancio del film

È disponibile su Netflix, da alcuni giorni, Il Mostro dei Mari, avventurosa pellicola d’azione in animazione CGI diretta da Chris Williams: in occasione del lancio, sfruttando il periodo estivo, ecco arrivare una candid camera dal setup perfetto: una spiaggia affollata e un finto allarme di avvistamento mostri, con tanto di chela gigante ritrovata a riva e mostro marino in avvicinamento.

Questa la sinossi ufficiale:

Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6), IL MOSTRO DEI MARI conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura. Tra gli interpreti: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens e Kathy Burke.

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia.

