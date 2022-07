Another Self: trailer e foto della nuova serie Netflix in arrivo il 28 luglio

Arriva dalla Turchia la nuova serie drammatica targata Netflix dal titolo Another Self, disponibile dal prossimo 28 luglio: ecco trailer e foto ufficiali.

18—Lug—2022 / 11:02 AM

Another Self è una serie originale Netflix in otto episodi di origine turca, disponibile dal 28 luglio sulla piattaforma streaming: vi presentiamo oggi il nuovo trailer e le foto ufficiali.

Una serie che con un tono caloroso, toccante, gioioso e pieno di speranza narra della possibilità di superare qualsiasi vicolo cieco nella vita attraverso l’accettazione del passato, anche se questo non può essere cambiato. Il cast include Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu e Serkan Altunorak.

Questa la sinossi del serial:

Ai tempi dell’università Ada, Sevgi e Leyla erano compagne di stanza. L’amicizia tra loro si rafforza nel corso degli anni e diventano inseparabili dopo la diagnosi di cancro a Sevgi. Per lei intraprendono un viaggio ad Ayvalık con l’intento di trovare un uomo di nome ZAMAN che si occupa di costellazioni familiari. Quello che ancora non sanno è che questo viaggio cambierà le loro vite, portando ognuna di loro a conoscere la propria famiglia, i propri antenati e un’altra versione di se stesse.

