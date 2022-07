WhatsApp Business aggiorna i termini di servizio, ma non c’è da preoccuparsi

Come hanno avuto modo si spiegare le pagine di WABetaInfo, sempre particolarmente informate per quel che concerne il mondo di WhatsApp, WhatsApp Business è pronto a cambiare leggermente le sue politiche al fine di adattarsi ad alcuni specifici regolamenti cambiati nel corso del tempo, come quelli dell’Unione Europea.

Si parla della possibilità che la compagnia offra maggiore chiarezza nei suoi termini di servizio di WhatsApp Business in merito a come vengono trattati i dati, e di conseguenza abbiamo a che fare con dei cambiamenti tuttavia poco rilevanti, con le aziende che di conseguenza non hanno da preoccuparsi in tal senso.

Un futuro aggiornamento di WhatsApp Business, come spiegato da WABetaInfo, porterà quindi un nuovo banner pensato al fine di evidenziare il nuovo cambiamento, il quale renderà agli utenti facile la lettura di tutto ciò che p stato variato rispetto ai termini di servizio originali.

Il tutto non riguarderà in ogni caso la versione classica di WhatsApp, il che significa che mentre gli utenti di WhatsApp Business non avranno a che fare con alcun reale cambiamento, quelli che sfruttano le potenzialità dell’applicazione classica non troveranno alcun messaggio ad attenderli.