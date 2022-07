The Gray Man: il dietro le quinte ufficiale del film Netflix

Ecco il dietro le quinte ufficiale di The Gray Man, il film con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas ora in sala e in arrivo il 22 luglio su Netflix.

Netflix ci porta dietro le quinte dell’action movie del momento, The Gray Man, in una featurette esclusiva con interventi dei protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas nonché dei registi, i fratelli Anthony e Joe Russo. Vi ricordiamo che la pellicola è attualmente nei cinema, per poi arrivare su Netflix il 22 luglio.

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Ryan Gosling è The Gray Man e Chris Evans è il suo psicopatico avversario nel thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo, con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard. Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, la sceneggiatura è di Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely. I produttori sono Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca e Chris Castaldi. I produttori esecutivi sono Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth e Palak Patel.

