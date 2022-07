Samsung: obiettivi di vendita conservativi per i nuovi pieghevoli

Mentre Samsung si sta preparando per il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli quest’anno, ha a sua volta fissato un obiettivo di spedizione più prudente per i suoi follow-up da lanciare l’anno prossimo, ha appreso The Elec. Ciò è dovuto alle prospettive complessivamente deboli per le vendite di smartphone in futuro e ai sottosegretari economici che dovrebbero persistere fino al 2023, hanno affermato le fonti.

Samsung punta a spedire 10 milioni di unità di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 il prossimo anno, e Z Flip 5 rappresenterà 8 milioni di unità e Z Fold 5 il resto, un rapporto di quattro a uno. Il rapporto è insolitamente inclinato verso il modello Z Flip poiché se l’azienda avesse sempre fissato l’obiettivo per il modello più economico e piccolo più alto del modello Z Fold più grande, il rapporto sarebbe stato di circa sette a tre.

Al contrario, Samsung ha fissato l’obiettivo di spedizione per le serie Z Fold 4 e Z Flip 4 a 15 milioni di unità, il più alto per la serie finora e sia Z Fold 5 che Z Flip 5 utilizzeranno a quanto pare il SoC Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) di Qualcomm, che sarà presentato entro la fine dell’anno e realizzato con il nodo a 4nm di TSMC. Lo Z Fold 5 sfoggerà apparentemente tre sensori di immagine per la sua fotocamera posteriore, incluso l’Isocell GN3 da 50 MP di Samsung con dimensioni dei pixel di 1 micrometro, mentre la fotocamera frontale sarà da 12 MP.

Tuttavia, le specifiche della fotocamera di Z Flip 5 devono ancora essere decise precisamente, quindi prendete queste informazioni con le dovute precauzioni. Nel frattempo, Samsung potrebbe aumentare il suo obiettivo di spedizione per Z Fold 5 e Z Flip 5 durante lo sviluppo se considererà le condizioni di mercato nel corso del tempo un po’ più favorevoli.