NVIDIA GeForce RTX 4090 in arrivo ad ottobre?

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con GPU AD102 di punta sarebbe in arrivo a ottobre, e dovrebbe avere una memoria GDDR6X da 24 GB integrata. All’inizio di giugno, è stato riferito che la scheda grafica GeForce RTX 4090 di NVIDIA potrebbe essere lanciata in ottobre, i piani originali erano di lanciarla leggermente prima, ma gli stessi sono cambiati subito dopo che NVIDIA ha deciso di cancellare il suo inventario esistente di schede grafiche GeForce RTX serie 30 per fare spazio alle nuove ammiraglie.

Ora NVIDIA sta facendo del suo meglio per ripulire le azioni GeForce RTX 30 di fascia alta offrendo tagli di prezzo e promozioni scontate attraverso i suoi partner, inoltre la società ha recentemente ridotto i prezzi di varie schede grafiche RTX 30 Founders Edition, evidenziando il fatto che vogliono seriamente sbarazzarsi di queste schede il prima possibile prima che la prossima generazione sia pronta per il lancio.

Tornando alla GeForce RTX 4090, NVIDIA non ha ancora assicurato assolutamente nulla, e ogni ipotesi sulla data di rilascio rimane solo ed esclusivamente un ipotesi, ma Moore’s Law is Dead è la quarta fonte a menzionare il lancio di ottobre della scheda grafica di punta basata su GPU AD102. Le fonti sono ancora fiduciose del suggerimento che ci hanno dato il mese scorso e c’è anche il leaker Kopite7kimi che crede che la GPU verrà lanciata all’inizio del quarto trimestre (ottobre 2022).

Viene anche menzionato da MLID che mentre la scheda verrà lanciata in ottobre, il volume effettivo non è previsto fino a dicembre, quindi sembra che potrebbe esserci una tassa anticipata sui proprietari dell’RTX 4090 e di altre schede Ada Lovelace di fascia alta alimentate da GPU che verranno lanciati nel quarto trimestre del 2022 come RTX 4080 e RTX 4070. Secondo Greymon55, anche l’AD102 “GeForce RTX 4090” dovrebbe essere lanciato in ottobre, mentre le altre GPU, AD103, AD104 e AD106, dovrebbero essere lanciate all’inizio del 2023.