Xbox Game Studios: pagina dedicata espone tutti i progetti conclusi e in sviluppo

Un utente di ResetEra ha realizzato una pagina che ripercorre tutta la storia degli Xbox Game Studios e che raccoglie tutti i progetti conclusi, in corso e quelli oggetto di rumors. A crearla è stato l’utente Slicer Dyster con il supporto dell’utente Figments e dell’insider Klobrille. Potete visionarla a questo indirizzo.

Si tratta di un lavoro veramente dettagliato, poiché la pagina in questione non si limita a proporre uno sterile elenco dei titoli realizzati dai singoli studi, ma tenta di tracciarne la storia dividendo i singoli titoli per anno di lancio, status (pubblicati, in arrivo o semplicemente vociferati), piattaforme e metascore. Inoltre, la pagina distingue anche tra gli Xbox Game Studios puri e quelli acquisiti insieme a Bethesda Softworks. Restano esclusi dall’elenco solo gli studi di Activision Blizzard perché l’acquisizione non è di fatto ancora conclusa.

In ogni caso, si tratta di un lavoro decisamente interessante che ci permette di avere una panoramica quasi completa che riepiloga la storia di tutti i team citati, anche con vari dettagli come il numero dei dipendenti e curiosità aggiuntive, come gli anni in cui i vari studi sono stati acquisiti, quelli che hanno chiuso i battenti e per finire anche i progetti cancellati nel corso del tempo.