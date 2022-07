Are You Afraid of the Dark? Ghost Island – Il trailer ufficiale della terza stagione

Il trailer di Are you Afraid of the Dark? Ghost Island, la terza stagione della serie revival di Nickelodeon.

Dopo il teaser pubblicato qualche tempo fa, Nickelodeon ha diffuso il trailer di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island, la terza stagione della serie revival tratta dal cult conosciuto in Italia come Hai Paura del Buio?, la serie horror per ragazzi trasmessa durante gli anni Novanta.

Qui sotto trovate il trailer di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island.

Al centro della storia ci saranno quattro amici che si ritroveranno chiusi all’interno della stanza di un resort dell’isola, che provocherà loro vero terrore. I personaggi protagonisti dovranno confrontarsi con i fantasmi del luogo.

Il cast della serie vede presenti come membri della Midnight Society: Kayla interpretata da Telci Huynh (Modern Love, Drama Club); Max che sarà un personaggio interpretato da Conor Sherry (The Terminal List, The Devil You Know); Leo, i cui panni sono vestiti da Luca Padovan (You, School of Rock the Musical on Broadway); Summer, che sarà Dior Goodjohn (Head of the Class); e Ferris, interpretato da Chance Hurstfield (A Million Little Things, Good Boys). Infine, Julian Curtis (Wish Man) farà Stanley Crane, il manager dell’hotel situato nell’isola.

La terza stagione arriverà negli Stati Uniti su Nickelodeon il 30 luglio.