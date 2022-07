tvOS 16: la beta pubblica è ora disponibile

La beta pubblica di tvOS 16, il prossimo aggiornamento software per Apple TV 4K e Apple TV HD, è ora disponibile per il download sotto forma di beta pubblica.

È disponibile da ora la nuova beta pubblica di tvOS 16, e ciò significa che è possibile scaricarla ed ottenere l’accesso anticipato alle nuove funzionalità che arriveranno in una versione ufficiale entro la fine dell’anno, tuttavia, la parola d’ordine è “potrebbe” – sì, sarebbe possibile ottenere l’accesso anticipato alla beta e a quelle funzionalità, ma potrebbe essere una cattiva idea.

Le versioni “beta” del software sono versioni iniziali e incomplete di aggiornamenti progettati per essere testati, in modo che gli sviluppatori possano vedere dove si verificano bug, arresti anomali e altre cose strane quando il software viene esposto al mondo reale, piuttosto che solo in un ambiente di sviluppo. Gli sviluppatori utilizzano le versioni beta del software per testare le loro app o provare nuove funzionalità prima che gli aggiornamenti arrivino a tutti, consentendo loro di rilevare eventuali problemi prima che si diffondano.

Ma Apple rende disponibili anche le versioni beta a tutti gli utenti regolari di dispositivi che osano provarli, e di solito, nel caso di software come iOS 16 o iPadOS 16, le persone vogliono farlo in modo da poter provare le nuove fantastiche funzionalità il prima possibile e di conseguenza Apple riceve un feedback utile. Ma c’è una regola fondamentale sul software beta: mai, installarlo sul proprio dispositivo principale, questo perché è possibile che il software beta elimini dati da un dispositivo, rendendolo totalmente inutile, e spesso non c’è modo di sapere se questo è un pericolo o meno finché non succede.

Le persone che sono super appassionate di iPhone avranno spesso un telefono vecchio in giro, quindi possono testare iOS 16 sul loro telefono di backup. Quindi sarebbe già sconsigliabile installare tvOS 16 semplicemente per motivi di sicurezza, ed inoltre questo aggiornamento, non ha nuove fantastiche funzionalità che varrebbe la pena provare comunque. Il problema con tvOS 16 è che non è ora come ora cambiato, il che significa che potrebbe non valere davvero la pena installarlo sul proprio dispositivo prima del rilascio ufficiale.