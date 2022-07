The Serpent Queen: le prime immagini della serie STARZPLAY

Vi presentiamo le prime immagini di The Serpent Queen, la serie sulla vita di Caterina de' Medici in arrivo su STARZPLAY.

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato una serie di immagini in anteprima della serie di prossima uscita The Serpent Queen, con protagonista l’attrice vincitrice del Golden Globe, due volte candidata all’Oscar e due volte nominata al BAFTA Award Samantha Morton (“Minority Report”, “Harlots”, “The Walking Dead”).

Come annunciato in precedenza, il cast include Amrita Acharia, Enzo Cilenti, Barry Atsma, Nicholas Burns e Danny Kirrane. Il due volte vincitore del SAG Award Charles Dance, insieme a Ludivine Sagnier, Liv Hill, Kiruna Stamell e Colm Meaney avranno ruoli ricorrenti.

The Serpent Queen andrà in onda sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Gli abbonati STARZPLAY hanno accesso a una line-up esclusiva di programmi premium tra cui le serie STARZ Original in uscita in contemporanea con gli Stati Uniti. La lista include l’esplosivo universo Power del produttore esecutivo Curtis “50 Cent” Jackson; la commedia horror Shining Vale con Courteney Cox; Gaslit, l’attesissima e moderna versione dello scandalo americano Watergate, con i vincitori dell’Academy Award Julia Roberts e Sean Penn; la serie STARZPLAY Original Express, che segue la vittima di un rapimento lampo; e acquisizioni come la serie d’epoca The Great con Elle Fanning e Nicholas Hoult, e Dr. Death, basato sull’omonimo podcast di successo; e una raccolta di film di successo con migliaia di titoli.

