NVIDIA annuncia nuovi tagli di prezzo per le schede video

Il report arriva da Benchlife (come spiegato da Videocardz) che è riuscito a ottenere un elenco dei nuovi MSRP per la formazione Ampere di alto livello, e spiega che NVIDIA si sta preparando per un nuovo tagli di prezzo per le sue schede da gioco di fascia alta. L’azienda potrebbe emettere una riduzione del prezzo sulla sua scheda grafica GeForce RTX 30 di fascia alta che include RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti e 3080. Negli ultimi due giorni abbiamo assistito a un massiccio calo dei prezzi delle schede grafiche, ma questi non includono solo le schede grafiche NVIDIA GeForce, ma anche la gamma AMD Radeon.

L’enorme calo dei prezzi arriva come reazione al crollo delle criptovalute che ha portato un’enorme quantità di GPU usate a inondare il mercato, ma anche dal fatto che le schede grafiche di nuova generazione di entrambi i produttori verranno lanciate nei prossimi mesi. Sia AMD che NVIDIA non vogliono accontentarsi di scorte di inventario di ultima generazione che non si venderanno facilmente una volta che la nuova generazione di schede entrerà nel mercato. Questo a meno che NVIDIA e AMD non possano sbarazzarsi della maggior parte di questo inventario in questo momento offrendo riduzioni di prezzo e promozioni come bundle di giochi, ecc.

Secondo quanto riferito, NVIDIA, per fare spazio alla gamma di schede grafiche della serie GeForce RTX 40 di fascia alta, sta pianificando di tagliare i prezzi di varie schede grafiche della serie GeForce RTX 30 di fascia alta, ed i nuovi prezzi dovrebbero essere inferiori agli MSRP originali a cui queste carte non sono mai state vendute nei loro 2 anni di vita dal lancio e che vengono vendute solo ora quando la nuova generazione è sull’orlo del lancio.

Dando un occhiata ai nuovi prezzi, la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti sarà venduta a 1499,99$ US, la RTX 3090 sarà venduta a 1299,99$, la RTX 3080 Ti sarà venduta a 1099$, la RTX 3080 12 GB che non ha mai ricevuto un prezzo consigliato sarà venduta a 799,99$, mentre l’RTX 3080 10 GB sarà venduto al prezzo consigliato di 699,99$, ma restiamo in attesa di novità per l’Italia.