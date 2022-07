My Nintendo Store resterà offline in Europa per alcune settimane

Il My Nintendo Store non sarà disponibile a causa di un'intervento di manutenzione che richiederà alcune settimane.

Al momento, il My Nintendo Store risulta inaccessibile in diversi paesi dell’Europa, inclusa l’Italia, a causa di un intervento di manutenzione che durerà alcune settimane. Il messaggio presente sul sito ufficiale riferisce che al momento è in corso una manutenzione che richiederà alcune settimane. Per tale motivo, dunque, i giocatori non potranno accedere allo store né effettuare nuovi ordini. In ogni caso, Nintendo assicura che quelli già effettuati verranno comunque regolarmente consegnati.

Il My Nintendo Store non è al momento disponibile a causa di un’intervento di manutenzione che richiederà alcune settimane”, recita la pagina italiana del My Nintendo Store. Fino alla conclusione di tale intervento non sarà possibile effettuare ordini o navigare nel My Nintendo Store. Gli ordini già effettuati verranno regolarmente consegnati, come indicato nelle relative e-mail di conferma. Per qualsiasi domanda sullo stato degli ordini è possibile contattare il Servizio al consumatore di Nintendo.

Nintendo non fornisce dunque ulteriori dettagli su quella che sarà la durata effettiva dell’intervento di manutenzione che a questo punto pensiamo possa apportare modifiche considerevoli allo store vista la durata prevista. Il sito risulta invece accessibile nel Regno Unito e nelle altre regioni del mondo.

Ricordiamo che il My Nintendo Store è il negozio digitale della Grande N che permette di acquistare merchandising legato alle varie produzioni Nintendo, accessori e Edizioni Speciali dei giochi per Nintendo Switch.