MacBook Air M2 finalmente disponibili presso gli Apple Store

Si parla ormai da tempo dei nuovi MacBook Air M2 di Apple annunciati nel corso dell’ultimo evento del colosso di Cupertino, dispositivi che all’effettivo stanno già subendo dei ritardi per quel che concerne le spedizioni, con sempre più utenti che non vedono l’ora di mettere mano sui gioiellini in questione.

La data di debutto è proprio la giornata di oggi, e come confermato finalmente i dispositivi sono in vendita presso gli Apple Store, con i negozi che di conseguenza sono finalmente autorizzati a fornire i gioiellini in questione ai clienti pronti ad assaporare le potenzialità dei nuovi SoC della compagnia.

Si parla anche di una novità per quel che concerne l’Europa e l’Italia, e c’è da dire che nonostante le scorte come di consueto potrebbero mancare per quel che concerne i primi giorni, alcuni tagli di memoria sono attualmente in vendita e possono di conseguenza essere acquistati con facilità.

Speriamo ovviamente che nel giro di qualche tempo la compagnia riesca a migliorare la situazione relativa alle scorte, sia per quel che concerne il dispositivo in questione, sia per tutti gli altri prodotti da parte della compagnia che verranno resi disponibili.