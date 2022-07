Joe Dante critica Baby Yoda: “Una copia di Gizmo dei Gremlins”

Joe Dante è uno di quei personaggi della vecchia Hollywood che non ha problemi a dire delle cose in maniera schietta, e per questo motivo non ci ha pensato due volte prima di affermare che il personaggio di Baby Yoda di The Mandalorian (il cui reale nome è Grogu) non è altro che una copia di Gizmo dei Gremlins.

Joe Dante ha pronunciato queste parole durante un’intervista a Datebook. Ecco cos’ha dichiarato:

Credo che la longevità dei Gremlins sia dovuta al personaggio di Gizmo, che essenzialmente è una sorta di bambino. Il che mi porta a chiamare in causa Baby Yoda, che è stato completamente rubato e copiato da Gizmo. In maniera vergognosa, mi viene da pensare.

Parole forti che chiamano in causa direttamente la Lucasfilm e Jon Favreau, che è il creatore di The Mandalorian. Ricordiamo che su Gremlins è in lavorazione una serie animata che darà nuova vita al franchise. Mentre, per quanto riguarda The Mandalorian, prossimamente uscirà la terza stagione.

Il primo film sui Gremlins è uscito nel 1984, diretto da Joe Dante, che si è occupato anche della regia del secondo capitolo, uscito nel 1990.