Intel conferma un aumento dei prezzi dei chip in arrivo

Il più grande produttore di chip statunitense prevede di aumentare i prezzi questo autunno su prodotti di punta come le unità di elaborazione centrali per server e computer, dove domina il mercato, nonché su una vasta gamma di altri articoli, inclusi chip per Wi-Fi e altre connettività, secondo tre dirigenti del settore con conoscenza diretta. Parliamo ovviamente di Intel.

Intel afferma che gli aumenti dei prezzi sono necessari a causa dell’aumento dei costi di produzione e materiali, inoltre gli aumenti percentuali non sono stati finalizzati e potrebbero essere diversi per i diversi tipi di chip, ma è probabile che vadano da un aumento minimo di una cifra a oltre il 10% e in alcuni casi il 20%.

La mossa di Intel arriva nel mezzo di un’impennata dell’inflazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno riferito che i prezzi al consumo sono aumentati del 9,1% a giugno, un record da 40 anni. Ma mentre l’aumento dei costi di materie prime, materiali, spedizione e manodopera ha esercitato pressioni sull’industria dei chip, l’inflazione ha anche offuscato le prospettive per la spesa dei consumatori, rendendo le decisioni sui prezzi particolarmente difficili.

La domanda di smartphone, PC, TV e console di gioco si è indebolita all’inizio di quest’anno e i produttori di dispositivi hanno indicato che le scorte di articoli invenduti stanno aumentando. Samsung Electronics ha detto ai fornitori di una gamma dei suoi prodotti di interrompere le spedizioni. Molti dei client PC chiave di Intel, come Acer e Asustek Computer, hanno pubblicamente avvertito di una flessione. Il presidente di Acer Jason Chen mercoledì ha detto ai giornalisti che la sua azienda non soffre più di una carenza di chip.

