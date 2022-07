Halloween Ends: Jamie Lee Curtis annuncia che il trailer uscirà il 20 luglio

Halloween Ends farà il suo esordio nelle sale cinematografiche a ottobre, e l’iconica attrice Jamie Lee Curtis ha annunciato l’uscita del trailer del capitolo conclusivo della trilogia per il 20 luglio. Per far intendere di cosa si trattasse è bastata l’emoticon di una zucca di Halloween.

Ecco il tweet rivelatore di Jamie Lee Curtis.

🎃7/20 — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) July 13, 2022

Haloween Ends sarà anche l’ultimo film della saga in cui Jamie Lee Curtis vestirà i panni di Laurie Strode. Ecco il messaggio che l’attrice ha lasciato dopo la fine delle riprese:

Un finale agrodolce per me ai film di Halloween. Ho avuto grandi amici e artisti con cui ho collaborato durante questa trilogia, ed oggi la mia parte in Halloween Ends si è conclusa. Tutto ciò è merito dei fan, che hanno sempre supportato me e, soprattutto, Laurie. Grazie anche al team creativo di Blumhouse.

Jamie Lee Curtis ha vestito per la prima volta i panni del personaggio di Laurie Strode in Halloween del 1978.

Halloween Ends vedrà presenti nel cast Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards, Michael O’Leary, Omar Dorsey e James Jude Courtney che farà Michael Myers. Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche il 14 ottobre.

