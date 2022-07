God of War Ragnarok: Collector’s Edition già sold-out su Gamestop e Amazon

Oggi, venerdì 15 luglio, sono stati aperti i preorder per le edizioni fisiche e digitali di God of War Ragnarok, l’atteso titolo di Santa Monica Studio. A poche ore di distanza dall’apertura dei preordini, però, la Collector’s Edition risulta già sold-out sia su Gamestop che su Amazon.

Alcuni utenti hanno riferito che l’edizione speciale è andata esaurita nel giro di pochissimi minuti, indice di una richiesta decisamente elevata da parte dell’utenza. Molti riferiscono inoltre di aver avuto difficoltà sia sul sito di Gamestop che su Amazon ad effettuare il pagamento con il prodotto correttamente inserito nel carrello.

Vi segnaliamo, inoltre, che al momento anche l’edizione speciale più costosa del gioco, ossia la Jotnar Edition, è andata esaurita sul sito di Gamestop. Non sappiamo se in futuro verranno messe in vendita altre unità della Collector’s e della Jotnar Edition, ciò che è certo è che al momento sono disponibili solo la Launch Edition su Gamestop e la Standard edition per PS4 e PS5 su Amazon.

La Launch Edition viene venduta al costo di di 80,99 euro per PS5 e di 70,99 euro per PS4e contiene il gioco, l’armatura Kratos Risen e la tunica Atreus Risen. Mentre, la Standard Edition è disponibile al prezzo di 70,99 euro per la versione PS4 e di 80,99 euro per PS5.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.

