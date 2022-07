Aliens: annunciato il nuovo gioco horror di Survios per console, PC e VR

Survios ha annunciato che sta collaborando con 20th Century Fox per sviluppare Aliens, un gioco horror single player basato sul celebre franchise di Alien. Sul sito ufficiale del gioco è possibile ottenere le prime informazioni: Aliens sarà un titolo sviluppato in Unreal Engine 5 per console, PC e VR.

Il gioco avrà una storia originale, ambientata tra gli eventi dei film Alien e Aliens, con protagonista un veterano in cerca di vendetta contro gli Xenomorfi. Il titolo, inoltre, è pensato per sfruttare a pieno l’esperienza del team nella creazione di storie autentiche e coinvolgenti.

Per il momento non sono state rivelate altre informazioni, ma il team ha promesso che il prossimo 21 luglio in occasione del Comic-Con di San Diego, rivelerà maggiori dettagli durante il panel “Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe”.

Vi ricordiamo che Aliens, non è l’unico titolo attualmente in sviluppo basato sul celebre franchise di Alien. Tra questi troviamo anche Aliens: Dark Descent, l’action con visuale isometrica sviluppato da Tindalos Interactive. Il gioco, in arrivo nel 2023,proporrà una storia completamente originale, ambientata sulla Luna di Lethe, con scontri in tempo reale e cinque classi tra cui scegliere.