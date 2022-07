Twitter aggiunge un reminder per le foto, l’obiettivo è l’accessibilità

Come confermato in via ufficiale, Twitter ha iniziato il rilascio di un aggiornamento che integra un reminder per le descrizioni delle foto.

Non mancano i casi in cui la piattaforma di Twitter si aggiorna al fine di risultare maggiormente accessibile per gli utenti, con la possibilità per quest’ultima di migliorare molto nel corso del tempo, e con ottimi risultati che nel corso degli ultimi anni sono stati ottenuti da parte del colosso. Parliamo nello specifico in questo caso di un nuovo reminder che la compagnia fornirà per quel che concerne le foto.

Si parla nello specifico della possibilità di aggiungere delle descrizioni, come avviene ormai da tempo, il che permetterà quindi a chi non è in grado di riconoscere le foto di capirci qualcosa grazie alle descrizioni delle immagini in questione, dai colori all’effettivo soggetto che si sta immortalando.

Considerando quindi che nella maggior parte dei casi potrebbe capitare agli utenti di dimenticare il tutto, la compagnia ha iniziato a introdurre il tutto su iOS e Android, con le impostazioni che permettono di attivare di default il reminder in questione, generalmente disabilitato.

Nulla di rivoluzionario per la piattaforma che ultimamente fa discutere molto di sé per via dei problemi fra questa ed Elon Musk, ma di sicuro una novità che potrà tornare presto alquanto utile.