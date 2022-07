The Gamers Gallery: al via l’iniziativa di PlayStation Italia dedicata ad immagini e fan-art

Nasce The Gamers Gallery, l’iniziativa pensata per celebrare la creatività della community italiana PlayStation attraverso la condivisione di scatti in-game e fan art realizzate dai giocatori. Da oggi, visitando la sezione dedicata sul sito PlayStation Gamer Board potrete caricare caricare immagini in game o opere di fan-art dedicati ai titoli disponibili per PS4 o PS5.

Partecipare è semplicissimo: potete inviare i vostri scatti realizzati con il pulsante “Create” su PS5 o “Share” su PS4, fotografare lo schermo del vostro televisore/monitor o proporre una vostra opera grafica dedicata ad un titolo per PS5 o PS4. Una volta selezionato il contenuto da proporre, vi basterà accedere tramite il vostro account PSN e caricare il materiale.

Ma non è tutto: nella sezione dedicata all’iniziativa potrete anche ammirare gli scatti degli altri giocatori e votare quelli che preferite. Le creazioni più votate verranno condivise sui profili social di PlayStation Italia.

Avete tempo fino al 13 agosto per mettere in mostra la vostra creatività. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di The Gamers Gallery.