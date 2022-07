Tempio di Zeus: ritrovato in Egitto

Nel Sinai egiziano sono stati rinvenuti i resti di un tempio dedicato a Zeus. Siamo esattamente nel sito archeologico di Tel al-Farma, in Egitto. La scoperta è riuscita a rilevare l’importanza di religioni diverse. In questo caso si tratta di Zeus, Dio greco del cielo unito al culto delle divinità regionali del monte Kasios.

Una scoperta ricercata da quasi un secolo. Nel lontano 1910 fu Jean Clédat, archeologo francese a fare il

ritrovamento di un architrave, iscrizione di età tardo greca. Esso ipotizzava la presenza di un tempio,

all’epoca non trovato.

Gli scavi del tempio sono iniziati in prossimità di due enormi colonne di granito, che rappresentavano la porta d’ingresso, caduta al suolo per via di un antico terremoto, il tempio era costruito con mattoni di fango su una piattaforma rialzata e il suo soffitto era sostenuto da colonne di granito rosa. Una scala ascendente ricoperta di marmo veniva probabilmente utilizzata dai fedeli per raggiungere la piattaforma del tempio.