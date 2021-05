Le leggende del tempio nascosto: il reboot in lavorazione

Un reboot di Le leggende del tempio nascosto in lavorazione per the CW. La rete produrrà una versione adulta del game show di Nickelodeon degli anni '90.

Un reboot di Le leggende del tempio nascosto è in lavorazione per The CW. Il reboot sarà prodotto da Stone & Company, che ha prodotto la serie originale girata su Nickelodeon per tre stagioni tra il 1993 e il 1995.

La versione per adulti conserverà molto di quella originale tra cui Olmec, la gigantesca testa maya parlante, i Moat Crossings, The Steps of Knowledge e Temple Run, nonché i nomi delle squadre come Pappagalli Viola, Barracuda Blu, Iguane Arancioni, Giaguari Rossi, Serpenti d’Argento e Scimmie Verdi.

Scott A. Stone, uno dei creatori originali insieme a David G. Stanley e Stephen R. Brown, produrrà con Marcus Fox, produttore esecutivo di Paradise Run di Nickelodeon.

Gaye Hirsch, EVP Development della CW, ha recentemente dichiarato a Deadline:

Siamo sempre stati incredibilmente interessati a questo tipo di progetti, ma abbiamo la sensazione che ci siano ancora più opportunità. Abbiamo cercato in modo aggressivo sul mercato.

Per chi non lo conoscesse, Le leggende del tempio nascosto è un gioco televisivo americano di azione-avventura trasmesso dal 1993 al 1995 su Nickelodeon. Creato da David G. Stanley, Scott A. Stone e Stephen Brown, il programma TV presentava un tempio fittizio, pieno di tesori perduti protetti dalle misteriose guardie del tempio Maya.

Sei squadre competevano per recuperare uno dei manufatti storici nel tempio eseguendo acrobazie fisiche e rispondendo a domande basate su storia, mitologia e geografia.

