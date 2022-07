PlayStation Stars: i collezionabili digitali non sono NFT, assicura Sony

Sony ha confermato che i collezionabili digitali, in palio con il programma di fedeltà PlayStation Stars, non saranno NFT.

Oggi Sony ha annunciato PlayStation Stars, il suo nuovo programma di fedeltà pensato per premiare i giocatori PS5 e PS4 con ricompense e bonus di varia natura. Tra questi figurano anche i collezionabili digitali, ovvero delle rappresentazioni digitali dei personaggi più amati del mondo PlayStation. La natura di queste ricompense potrebbe subito far pensare ad una sorta di NFT prodotto da Sony, tuttavia la compagnia ci ha tenuto a chiarire che non è assolutamente questo il caso.

A ribadirlo, subito dopo l’annuncio, è stata Grace Chen, vice presidente del settore network advertising, loyalty and licensed merchandise, ai microfoni del Washington Post.

Non sono sicuramente NFT. Decisamente no – ha affermato Chen -Non puoi scambiarli o venderli. Non si basano su alcuna tecnologia blockchain e sicuramente non NFT.

PlayStation Stars, il programma di fedeltà di Sony debutterà nel corso del 2022 e sarà gratuito al lancio. I giocatori potranno ottenere diverse ricompense portando a termine una serie di campagne ed attività. Con la campagna “Monthly Check-in” basterà giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono di vincere dei tornei, conquistare trofei specifici o addirittura diventare il primo giocatore a ottenere un trofeo di platino nel proprio fuso orario locale.