PlayStation Stars: annunciato il programma fedeltà con bonus e ricompense

Con un post sul blog, Sony ha annunciato PlayStation Stars, il suo nuovo programma fedeltà che permetterà ai giocatori PS4 e PS5 di guadagnare ricompense e bonus di varia natura. Il programma debutterà entro la fine dell’anno e sarà gratuito al lancio.

Tutti gli abbonati a PlayStation Stars potranno ottenere punti fedeltà, portando a termine una serie di campagne ed attività. Con la campagna “Monthly Check-in” vi basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono che vinciate dei tornei, che conquistiate trofei specifici o addirittura che siate il primo giocatore a ottenere un trofeo di platino nel vostro fuso orario locale.

I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, se siete dei membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnerete automaticamente punti per gli acquisti effettuati sul PlayStation Store.

Inoltre sarà potrete ricattare anche dei “collezionabili digitali“, ossia rappresentazioni digitali di statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony. Ci sarà sempre un nuovo collezionabile da ottenere, uno estremamente raro a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.

Sony, infine, promette che “questo è solo l’inizio di PlayStation Stars” e che il programma continuerà a evolversi nel corso del tempo.