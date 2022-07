Ottimisti: vivono più a lungo

Chi per natura è ottimista, chi vede sempre il bicchiere mezzo pieno, allora vivrà più a lungo. Se sei fra queste persone e cerchi il lato positivo della vita, avrai un’esistenza piena di benefici. Un punto in più per la tua salute. Lo dimostra un nuovo studio di un team di ricerca della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, nel Massachusetts. Si è scientificamente attestato che essere ottimisti è sintomo di longevità e salute.

Lo studio ha valutato la lunghezza della vita di 160mila donne con età compresa tra 50 e 79 anni per un

periodo di 26 anni. All’inizio le donne hanno svolto un test di autovalutazione dell’ottimismo. Coloro che

hanno riportato i punteggi più alti sono state definite ottimiste. Al contrario, quelle con punteggi più bassi

sono state classificate pessimiste.

Nel 2019 gli studiosi hanno ricontrollato le partecipanti a tale studio e rivalutato chi era ancora in vita. Poi

hanno esaminato la durata dell’esistenza delle partecipanti ormai morte. Si è riscontrato che le donne che

avevano livelli più alti di ottimismo avevano più possibilità di vivere a lungo.

Esattamente, le donne con ottimismo più alto erano più portate a vivere fino a 90 anni, rispetto alle

pessimiste. Per gli studiosi è sintomo di “longevità eccezionale”. La durata media delle donne, infatti, nei

Paesi sviluppati è intorno agli 83 anni.

Lo studio ha preso in considerazione solo le donne, ma la stessa cosa su ottimismo-longevità vale anche per gli uomini? Comunque sia, un altro studio ha esaminato sia donne che uomini e ha rilevato che

entrambi, se altamente ottimisti, allora vivono di più. Possono godere di una vita compresa tra l’11% e il

15% in più rispetto a quelli pessimisti.