Oppo lavora a un nuovo Find X5 con Snapdragon 8+ Gen 1?

L’Oppo Find X5 Pro è arrivato a febbraio con un chipset Snapdragon 8 Gen 1 a livello globale, mentre il mercato interno ha ottenuto anche un’edizione Dimensity 9000. Secondo il leakster Digital Chat Station, è in preparazione una nuova versione del Find X5, e questa sarà alimentata da una piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1, la più potente di Qualcomm finora. Se questo fosse vero, renderebbe il prossimo prodotto di casa Oppo molto interessante.

Il leak non ha rivelato alcun dettaglio particolare su quale telefono sta ricevendo esattamente l’aggiornamento, in quanto potrebbe anche essere il normale Find X5 fornito con lo scorso Snapdragon, ma tuttavia dobbiamo dire che è molto più probabile che avremo un nuovo modello Pro, considerando che in questo modo il passaggio ad una nuova generazione sarebbe molto più semplice.

Il tipster afferma anche che la nuova ColorOS 13 è in arrivo, così come Oppo Watch 3 e Band 2, ma ancora più interessante, un nuovo nome in codice per il pieghevole della compagnia è emerso: Dragonfly, che è sulla tabella di marcia e possiamo aspettarci che venga rilasciato come Find N2. Tutto ciò di cui abbiamo parlato rimangono comunque solo ed esclusivamente indiscrezioni, quindi rimane inteso che ogni parola di questo articolo vada presa con le dovute precauzioni ed accortezze, però certamente potrebbe essere tutto molto interessante per valutare un futuro acquisto di un dispositivo mobile targato Oppo.

La settimana scorso inoltre, si è parlato della concreta possibilità, che Oppo possa lanciare sul mercato mobile due nuovi dispositivi mobili pieghevoli, uno con un design pieghevole a conchiglia e un altro con un design pieghevole simile a un libro. Se per caso voleste approfondire l’argomento, vi rimandiamo a questo indirizzo sul nostro sito, ove troverete l’articolo sulla questione.