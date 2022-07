OPPO lancerà presto due nuovi smartphone pieghevoli?

OPPO ha lanciato il suo primo smartphone pieghevole da tempo con il nome di OPPO Find N ed ora l’azienda sta lavorando alla prossima generazione di smartphone pieghevoli che dovrebbero essere lanciati presto. Secondo l’ultimo report di Digital Chat Station, OPPO sarebbe al lavoro su due nuovi smartphone pieghevoli, uno con un design pieghevole a conchiglia e un altro con un design pieghevole simile a un libro.

Il report aggiunge inoltre che il prossimo smartphone con un design pieghevole a conchiglia, simile alla linea Samsung Galaxy Z Flip, è stato chiamato con il nome in codice Dragonfly ma il nome effettivo dello stesso non è stato ancora deciso dall’azienda OPPO. Inoltre, sempre secondo quanto riferito, il telefono verrà fornito con un display che offre una elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la società si sta concentrando sulla riduzione dello spessore dello smartphone pieghevole e sull’adozione di una nuova struttura a cerniera, per rendere il dispositivo innovativo rispetto alla concorrenza.

D’altra parte, OPPO starebbe anche lavorando a un successore dello smartphone Find N dal nome OPPO Find N 2 e offrirebbe un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Verrebbe inoltre ottimizzato per peso e spessore rispetto al modello attuale. Si afferma inoltre che la società lancerà una serie di smartphone di punta ad alte prestazioni nella seconda metà di quest’anno e che i dispositivi saranno alimentati dai processori Qualcomm Snapdragon e MediaTek Dimensity.

Sapevate che l’azienda OPPO sarebbe al lavoro sullo smartwatch denominato OPPO Watch 3, e che vorrebbe implementare all’interno del dispositivo indossabile la migliore batteria mai vista su un modello di questa categoria? Sarebbe davvero un passo in avanti per i dispositivi indossabili smartwatch, in quanto una batteria più longeva sarebbe l’ideale per i consumatori. Trovate tutto in questo nostro articolo.