OPPO Watch 3 avrà la migliore batteria per smartwatch?

Sembrerebbe, secondo un leak, che il nuovo denominato smartwatch OPPO watch 3 potrebbe essere lo smartwatch con la batteria migliore attualmente in commercio.

La richiesta per questi dispositivi indossabili cresce sempre di più, e nonostante brand popolari come Samsung ed Apple detengano attualmente lo scettro, altre aziende hanno provato a cimentarsi nella creazione del prodotto ed anche con un discreto successo, specialmente per i prezzi più contenuti.

Secondo Digital Chat Station, la serie Oppo Watch 3 sarà composta da tre modelli con i numeri di modello OWW211/212/213. Le informazioni che il leaker ha condiviso sul sito web cinese Weibo indicano anche una migliore durata della batteria (sebbene non vengano divulgati dettagli su queste migliorie) ed un rapporto schermo-corpo elevato, forse cercando di ridurre alcune cornici rispetto al suo predecessore. I colori in cui arriverà lo smartwatch sarebbero nero, argento, grigio scuro e oro chiaro.

Il suo predecessore, l’Oppo Watch 2, lanciato lo scorso anno con l’ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 4100 e un display quadrato da 1,91 pollici con angoli arrotondati potrebbe presentare una forma estetica al quale far riferimento, e sembra quindi che il nuovo Oppo Watch 3 non voglia differenziarsi troppo.

Per quanto riguarda la data di rilascio, potremo orientarci verso la seconda metà del 2022 per l’Oppo Watch 3. Il post di Digital Chat Station afferma:

Nella seconda metà dell’anno, l’attenzione è rivolta a nuove ammiraglie, nuove apparecchiature e nuovi sistemi

Il post menziona anche Oppo Band 2, che secondo quanto riferito arriverà nei modelli nero e blu, con NFC e monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, inoltre il tipster indica anche che tutte le funzioni dell’Oppo Watch 2 si faranno strada sul nuovo modello. Praticamente, ci aspettiamo il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, l’ossigeno nel sangue e il monitoraggio dello stress, oltre all’analisi del sonno, che sono feature già viste in altri dispositivi simili, ma comunque che completano il quadro di come uno smartwatch completo dovrebbe essere.