KAOS: Jeff Goldblum sarà Zeus nella serie Netflix, al posto di Hugh Grant

Dopo che Russell Crowe ha occupato il ruolo di Zeus in Thor: Love and Thunder, un altro importante attore vestirà i panni del dio greco nella serie Netflix KAOS: stiamo parlando di Jeff Goldblum. L’interprete sostituirà Hugh Grant, che era stato ingaggiato in precedenza per questo ruolo.

Secondo quanto rivelato da Deadline, Jeff Goldblum interpreterà il potentissimo, ma anche disperatamente insicuro e vendicativo dio Zeus, che da tempo detiene il ruolo di Re degli Dei. Tutto ciò perdura fino a quando Zeus, un bel giorno, si sveglia scoprendo una ruga sulla fronte. Tutto ciò farà partire un percorso d’insicurezza che lo porterà a convincersi che il suo percorso sta volgendo verso il termine.

Lo show è stato descritto come una visione oscura e comica del mondo degli dei greci. Il cast della serie prevede anche la presenza di Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Avatar: La Via dell’Acqua), David Thewlis (Fargo), Killian Scott (Dublin Murders), Misia Butler (The School for Good and Evil), Leila Farzad (I Hate Suzie), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Rakie Ayola (The Pact) e Stanley Townsend (The Current War).

KAOS è stato creato dall’ideatore di The End of the F***ing World’s Charlie Covell.