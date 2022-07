Ever After Happy: trailer ufficiale del quarto capitolo della serie After

Tessa e Hardin tornano per il capitolo definitivo della loro (tormentatissima) storia d’amore: dopo che il terzo capitolo è approdato direttamente su Prime Video causa sale cinematografiche chiuse per pandemia, è ora per la coppia nata sulle pagine dei romanzi di Anna Todd di tornare a far sospirare il pubblico in sala. Ecco dunque il nuovo trailer di Ever After Happy, a settembre nei cinema per Leone Film Group e, successivamente, su Prime Video.

La trama del quarto capitolo cinematografico non è ancora stata ufficializzata, ma come possiamo vedere dal trailer i due si ritrovano ad affrontare la scelta decisiva, con Tessa intenzionata a riconquistare Hardin una volta per tutte.

Il primo film della saga After ha debuttato al 1° posto del box office in 17 territori internazionali e ha incassato oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia After ha superato i 6 milioni di euro al box office, e After 2, uscito in sala il 2 settembre 2020, ha superato i 4 milioni di euro. Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, After 3 arriva al cinema il 1 Settembre distribuito da 01 Distribution.

I film After sono tratti dalla fortunata saga di libri di Anna Todd: nata online da una fanfiction, è diventata in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga After è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer). After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali.

