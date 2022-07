WhatsApp: le note vocali arrivano perfino sullo stato degli utenti (che tanto non guarda nessuno)

WhatsApp lavora una novità dedicata allo ‘stato‘ degli utenti, quella riga di testo che l’utente può personalizzare a piacere e che compare quando qualcuno apre il suo contatto. Presto l’applicazione consentirà di personalizzare lo Stato con una nota vocale.

Poco importa, perché tanto gli stati, così come le Storie su WhatsApp, non vengono visti da praticamente nessuno. Ma tant’è.

La novità è stata scoperta all’interno della beta 2.22.16.3 di WhatsApp per Android. La novità sembra in una fase di progettazione avanzata e potrebbe quindi arrivare sulla versione stabile dell’app nell’immediato futuro. Come spesso accade, l’indiscrezione ci arriva dal portale wabetainfo.com, un sito monotematico che si occupa esclusivamente dell’app di messaggistica di Meta.

Gli utenti potranno quindi presto creare uno stato personalizzato scegliendo tra una moltitudine di impostazioni diverse. Potranno creare degli stati con dei contenuti multimediali a scelta o, appunto, potranno anche decidere di utilizzare una nota vocale, una delle funzionalità più amate (ironia) dagli utenti dell’app, che non vedono l’ora di rimanere in ostaggio dei loro (se va bene) amici o (aiuto) conoscenti più logorroici.

La novità è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo con precisione quando arriverà sulla versione stabile di WhatsApp.