Trump: “Avrei potuto ordinare ad Elon Musk di inginocchiarsi e lo avrebbe fatto”. La replica: “sei vecchio, ritirati”

L’ex Presidente degli USA Donald Trump se la prende con il fondatore di Tesla e SpaceX. «Elon Musk? Avrei potuto chiedergli di inginocchiarsi e lo avrebbe fatto», ha tuonato il tycon dalla sua nuova fortezza virtuale, il social network di destra Truth. E ancora, parafrasando: «le sue aziende a galla grazie ai soldi dei contribuenti».

Non è chiaro cosa abbia fatto scattare l’ira di Donald Trump. Recentemente Elon Musk ha dichiarato di essersi avvicinato al partito repubblicano. Ancora prima aveva spostato la sede di Tesla in Texas, tessendo le lodi del governatore conservatore Greg Abbott. Insomma, fino a ieri uno spettatore schietto e superficiale avrebbe potuto dire che Musk e Trump, dopo tutto, giocano nella stessa squadra.

Oh, man, we're really going to do this. What happens the two most volatile social media accounts collide? pic.twitter.com/PK381Uab0H

